Twitter PKK/SDG elebaşı terörist Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tık' verdi

Pınar Barış Harekatı süresince Türk hesaplarına sansür uygulayan Twitter PKK/SDG elebaşı terörist Mazlum Kobani'nin hesbaına 'mavi tık' verdi.
Kobani, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyor.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan terörist başı Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tik' vererek onayladı.
Twitter Barış Pınarı Harekatı süresince, harekat hakkında doğru ve açıklayıcı haber üreten kaynaklara sansür uygulamıştı. Başta TRT World olmak üzere harekat hakkında yabancı dilde yayın yapan kaynakların paylaşımları hassas içerik kategorisine alınmıştı.