Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB akran zorbalığına karşı harekete geçti: Öğretmenlere eğitim verilecek

MEB akran zorbalığına karşı harekete geçti: Öğretmenlere eğitim verilecek

14:2123/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
MEB
MEB

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), haziran dönemi mesleki çalışma programında akran zorbalığının önlenmesine yönelik tüm öğretmenler için 5 günlük mesleki çalışma programı hazırladı.

Haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verilecek.

Bugün başlayan programın ilk gününde, gerekli kurul ve komisyon çalışmaları yapılacak. İkinci günden itibaren ise okul tür ve kademelere göre farklılaşan programlar uygulanacak.

Öğretmenlere, eğitim kapsamında "Akran İletişimi", "İletişimde Etkin Dinleme ve Empati", "Akran Zorbalığı", "Çatışma Çözme Becerileri", "Akran İletişimi ve Kendini İfade Etme Becerileri", "İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı" ve "Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı Konusunda Örnekler" konuları anlatılacak.

Öğretmenler için ders kapsamında, akran zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı.

Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

6 milyondan fazla öğrenciye akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi

MEB, akran zorbalığının önlenmesi konusunda sorumluluk alanı içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 2024'te "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" yayımlayarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

Bunun yanı sıra 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6 milyon 393 bin 853 öğrenci, 60 bin 605 öğretmen ile 338 bin 590 veliye akran zorbalığının önlenmesine ilişkin eğitim verildi.

Ayrıca yine zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, yaşam becerileri ve olumlu davranış geliştirme gibi konulardaki çalışmalar öğrencilerle sistematik yürütülüyor.



#akran zorbalığı
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet indirimli bilet kampanya süreci başladı: Çocuklu ailelere müjde!