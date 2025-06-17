Deprem bölgesinden gelen gençler Varaka Kağıt'ta geleceğin teknoloji ile tanıştı

Sanayi ve akademiyi bir araya getiren projede, hedef kitlenin özel olarak deprem bölgesindeki fen liselerinde eğitim gören şehit ve gazi çocukları ile afetten doğrudan etkilenen öğrencilerden oluşması, etkinliği hem bilimsel hem de vicdani açıdan daha da kıymetli hale getiriyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 35 öğrenci, yaşadıkları zorlu süreçlerin ardından umutlarını yeniden inşa etmek için bilimle buluşuyor.





VARAKA KAĞIT’TAN STRATEJİK DESTEK: GERİ DÖNÜŞÜM VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİYLE EĞİTİME KATKI

Proje kapsamında düzenlenen açılış etkinliklerinin en dikkat çekici aşamalarından biri, Varaka Kağıt’ın Balıkesir tesislerinde gerçekleştirilen teknik gezi ve uygulamalı eğitim programı oldu. Türkiye’nin en büyük entegre geri dönüşüm kâğıt üretim tesislerinden biri olan Varaka, projeye ev sahipliği yaparak öğrencilere kâğıt üretiminin çevre dostu ve döngüsel ekonomi prensiplerine dayalı süreçlerini yakından tanıma imkânı sundu.

Öğrenciler, hammadde geri kazanımı, atık yönetimi, proses kontrol sistemleri ve üretim hatlarındaki modern otomasyon uygulamaları gibi konularda teknik bilgi edinirken, aynı zamanda sanayide sürdürülebilirlik ilkelerinin nasıl uygulamaya geçirildiğini yerinde gözlemledi. Varaka Kağıt’ın deneyimli mühendislik ekibi tarafından sunulan bu saha eğitimi, teorik bilgi ile endüstriyel uygulamalar arasındaki bağı güçlendirdi.

Bu kapsamlı teknik destek, yalnızca bir fabrika ziyareti olmanın ötesine geçerek, özel sektörün toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitime katkı sunduğu örnek bir sanayi-akademi iş birliği modeli oluşturdu. Varaka’nın üretim teknolojilerini öğrencilere açması, gençlerin mesleki farkındalık kazanmasına ve sürdürülebilir üretim süreçlerini bütünsel şekilde kavramasına önemli katkı sağladı.

Varaka Kağıt’tan Anlamlı Açıklama: “Geleceğin Mühendisleri ve Bilim İnsanlarına Sorumluluğumuz Var”

Etkinlik sonrasında konuşan Varaka İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karademir şunları söyledi:

“Varaka olarak sadece üretime değil, insana ve geleceğe yatırım yapmanın da bir sanayi kuruluşunun asli sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Geri dönüşümün çevresel ve ekonomik faydalarının gençlerimiz tarafından yerinde görülmesi, onların sürdürülebilirlik vizyonuyla yetişmesine katkı sunuyor. Bugün burada ağırladığımız öğrenciler belki de yarının çevre mühendisi, proses uzmanı ya da sektör lideri olacak. Bu bilinçle projeye destek vermekten büyük onur duyuyoruz.”

KAMU-ÖZEL SEKTÖR EL ELE: GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINA TAM DESTEK

Proje, yalnızca üniversite değil, kamu ve özel sektör iş birliğini de içeren çok paydaşlı bir yapıyla yürütülüyor. TÜBİTAK’ın stratejik destek programı, Balıkesir Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısı, Varaka Kağıt’ın saha desteği ve yerel yönetimlerin katkısı ile oluşturulan bu model, gençlerin yalnızca bilimle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de yetişmesini hedefliyor.

“GENÇLERİMİZ TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNİN ANAHTARIDIR”

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet DOĞAN, açılışta yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu proje, zor günler yaşayan gençlerimize bilim yoluyla umut olmanın ötesinde, Türkiye’nin 2053 vizyonunda kritik önemde olan nanoteknoloji alanında insan kaynağı yetiştirmenin ilk adımıdır. Şehit-gazi evlatlarımız ve depremzede öğrencilerimiz burada hem moral kazanıyor hem de yüksek teknoloji üretimine katkı sunacak beceriler ediniyor. Balıkesir Üniversitesi olarak sağladığımız laboratuvar altyapısı ve Varaka Kağıt’ın endüstriyel desteği, kamunun ve özel sektörün el ele vererek ülkemizi teknoloji ithal eden değil ihraç eden konuma taşıma iradesinin somut göstergesidir. Gençlerimiz bu yolculuğun anahtarıdır.”

TÜRKİYE’NİN 2023 VE 2053 VİZYONUYLA UYUMLU

Projenin temel amacı, nanoteknoloji gibi stratejik bir alanda farkındalık yaratmak ve bilgi kazandırmak. Bu yönüyle proje, Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Strateji Belgesi'nde yer alan öncelikli teknoloji alanlarından biri olan nanoteknolojiyle doğrudan örtüşüyor. Eğitim, sağlık, enerji ve çevre gibi alanlarda yerli ve milli teknoloji üretiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bireylerin yetişmesi bu projeyle başlıyor.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ’NDEN TAM DESTEK

Etkinliklerin yürütüldüğü merkez olan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, öğrencilere gelişmiş araştırma laboratuvarlarını açarak bilimsel meraklarını keşfetmelerine olanak tanıyor. Üniversitenin akademik kadrosu, proje boyunca mentörlük ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilere birebir rehberlik ediyor. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı açıklamada, "Balıkesir Üniversitesi, bilimsel kalkınmanın taşıyıcısı gençleri her koşulda desteklemeye devam edecek" dedi.

BİLİMİN TOPLUMA YAYILMASI: POSTER SERGİSİ VE HALKLA BULUŞMA