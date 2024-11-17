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İlk ara tatil bugün sona eriyor: 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak

İlk ara tatil bugün sona eriyor: 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak

08:1717/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili bugün itibarıyla sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler, 9 günlük tatilin ardından yarından itibaren derslere yeniden başlayacak. Peki, 2024 - 2025 yarıyıl ve yaz tatili ne zaman? İşte MEB çalışma takvimi.

Okullarda 9 günlük birinci ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci ders zilinin çalmasıyla yeniden dersbaşı yapacak.


Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek. Ardından birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.


MEB 2024 - 2025 Çalışma Takvimi

3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak.


İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.


2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.




#MEB
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