Okullarda 9 günlük birinci ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. 20 milyondan fazla öğrenci ders zilinin çalmasıyla yeniden dersbaşı yapacak.
Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek. Ardından birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.
3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.