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ÖSYM duyurdu: 2025 YKS sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu: 2025 YKS sınav takvimi belli oldu

Pınar Görgü
11:2113/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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ÖSYM
ÖSYM

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını duyurdu. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte KPSS, ALES ve DGS tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS, ALES, DGS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.


Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne
adresinden ulaşabilirsiniz.

İşte sınav takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.




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