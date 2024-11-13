ÖSYM duyurdu: 2025 YKS sınav takvimi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.