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Yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı: KPSS'de dört soru yargı kararı ile iptal edildi

Yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı: KPSS'de dört soru yargı kararı ile iptal edildi

18:237/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 soru yargı kararı ile iptal edildi. ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada adayların, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına bugün (7 Kasım) saat 14.30 itibariyle 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşabileceği belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki dört sorunun yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesinin yapıldığını duyurdu.

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır. Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir
" denildi.


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