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KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak?

10:2331/10/2024, Perşembe
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KPSS önlisans tercihleri
KPSS önlisans tercihleri

KPSS Ön Lisans tercih tarihleri takvimi yakından takip ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans tercihleri için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ve taban puanları sonrası listeler hazırlanacak. Peki, 2024 KPSS Önlisans tercih ekranı açıldı mı, ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercih işlemleri, kamuda kadroya girebilmek için bekleyen 2 yıllık üniversite mezunları tarafından sorgulanıyor. 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzuyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ön lisans sonuçları sonrasında tercih tarihleri bekleniyor. KPSS Ön Lisans tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİH NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ve tarihi henüz paylaşılmadı. KPSS Ön Lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



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