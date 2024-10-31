KPSS Ortaöğretim tercihleri için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sıkça araştırılmakta olup, ÖSYM tarafından açıklanacak ortaöğretim KPSS tercih tarihleri merak konusu. 2024 yılı için lise mezunlarına yönelik KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandığında, başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte, ÖSYM Lise KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…