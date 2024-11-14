Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama süreciyle ilgili, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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