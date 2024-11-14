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Bakan Tekin takvimi duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor

Bakan Tekin takvimi duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor

16:2314/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bakan Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atama süreciyle ilgili, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



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