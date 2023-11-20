MEB duyurdu: Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süreleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefetin ‘24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin’ çağrısına ilişkin, "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" dedi. Tekin, öğretmen atamalarına yönelik, "Mutlaka olacak. Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.