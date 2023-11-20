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MEB duyurdu: Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süreleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım Pazar günü sonra eren mesleki eğitim çalışma süresi 22 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

14:26 - 20/11/2023 الإثنين
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını bildirdi.


MEB’e bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 13 Kasım Pazartesi başlayan ve 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildi.


Yönetici ve öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi, gelen talepler üzerine 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.



#MEB
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