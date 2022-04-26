MEB ve YÖK de duyurdu: Yarından itibaren maske zorunluluğu kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" ifadelerini kullandı.

YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

Gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da, yarından itibaren eğitim kurumlarında öğretmen, akademisyen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Çeşitli temaslar için Bartın’da bulunan Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada, yarından itibaren okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

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YÖK'TEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." dedi.

KORONAVİRÜS Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı