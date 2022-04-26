Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MEB ve YÖK de duyurdu Yarından itibaren maske zorunluluğu kaldırıldı
EĞİTİM

MEB ve YÖK de duyurdu: Yarından itibaren maske zorunluluğu kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yarından itibaren eğitim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​MEB ve YÖK de duyurdu: Üniversitelerde maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske yasağı kalktı mı?
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" ifadelerini kullandı.

YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

Gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da, yarından itibaren eğitim kurumlarında öğretmen, akademisyen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Çeşitli temaslar için Bartın’da bulunan Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada, yarından itibaren okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

YÖK'TEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, '3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.' diye konuştu.
TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan konuk oluyor.
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Türkiyenin başı çektiği ülkeler Dünya 5ten büyüktür dedi karar çıktı: Veto eden ülke nedenini dünyaya açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Bozdağ'dan ABD'ye Osman Kavala yanıtı.

15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip.

​Kuzey Kore lideri Kim'den dünyayı endişelendiren nükleer mesajı.

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.