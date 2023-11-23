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MEB'den 'ara tatil' anketi: Kaldırılsın mı yoksa devam etsin mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yılın ilk ara tatilinden dönmesinin ardından bir anket paylaştı. Ara tatil anketiyle "Ara tatil kalksın mı, devam mı etsin" sorusuna cevap aranacak. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılması için erişime açılan anket haberimizde...

16:50 - 23/11/2023 Perşembe
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.

Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor.

Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.

"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar
adresi üzerinden ulaşılabilecek.


Her gruba farklı sorular

Öte yandan her grup için farklı soru çeşidi ve soru sayısı bulunuyor. Öğretmenlere, 17, öğrencilere 15 ve velilere de 18 soru yöneltildi.

Cevap kısmında,
“Katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum”
seçenekleri yer alıyor.




#MEB
#Ara Tatil
#Anket
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