MEB'den 'ara tatil' anketi: Kaldırılsın mı yoksa devam etsin mi?

MEB ara tatil anketi paylaştı. Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı? sorusuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını vermişti. Bakanlık, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açtı. İşte MEB ara tatil kalksın mı? anketi erişim sayfası linki.