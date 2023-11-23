MEB'den 'ara tatil' anketi: Kaldırılsın mı yoksa devam etsin mi?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.
Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor.
Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.
Her gruba farklı sorular
Öte yandan her grup için farklı soru çeşidi ve soru sayısı bulunuyor. Öğretmenlere, 17, öğrencilere 15 ve velilere de 18 soru yöneltildi.