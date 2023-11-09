MEB'den bir değişiklik daha: Yeni örnek etkinlik ve ölçme araçları yayımlandı

'2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakıp dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Tuba Dumlu Güler, Paris UNESCO'da düzenlenen törene katıldı. Güler, "Bir milyon dolarlık ödülü Pakistan'dan Sister Zeph adlı meslektaşımız kazandı. O da benim gibi kız çocuklarının daha nitelikli eğitim almasını sağlayan çalışmalar yapmayı seviyor. Para ödülünü alsaydım hayalimdeki okulu yaptıracaktım ancak olmadı. Ama yine de hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.