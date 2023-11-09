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MEB'den bir değişiklik daha: Yeni örnek etkinlik ve ölçme araçları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi için yeni biçimlendirici değerlendirme etkinlik örnekleri hazırladı. Düzenleme, öğretmenlerin erişimine sunuldu.

13:49 - 9/11/2023 الخميس
AA
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçları hazırlandı.


Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan etkinliklere ek olarak ilkokullar için matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden süreç odaklı ve durum belirlemeye yönelik hazırlanan etkinlikler yayımlanarak öğretmenlerin kullanımına sunuldu.


Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneklerine bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.




#meb
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#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#eğitim
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