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MEB'e uzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:54 - 19/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, yarın "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, yarın "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Millî Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday; uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.
Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi.
Adaylar, sınava Türkiye saatiyle 10.00-13.00 arasında "
" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan katılabildi.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakika uygulanan sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sınava girdikten sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde sınavı, bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Ancak 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.

#MEB
#Başöğretmenlik sınavı
#Uzman öğretmenlik
#MEBBİS
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