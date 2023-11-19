MEB'e uzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Millî Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday; uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi.