MEB'e uzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, yarın "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakika uygulanan sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
Sınava girdikten sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde sınavı, bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Ancak 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.