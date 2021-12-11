Meclis ne giyer? Siyasilerin gömlekçisi Mustafa Özen siyaset dünyasının tercihini anlattı

3 kuşaktır Ankara’da terzilik yapan Özen ailesinin son temsilcisi gömlekçi Mustafa Özen, siyasilerin gömlekte son trendi konusunda ip uçları verdi. Babası da Turgut Özal’a gömlek diken Mustafa Özen’in müşteri portföyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi önemli siyasilerin yanı sıra diplomasi ve bürokrasinden de önemli isimler bulunuyor. Özen, farklılık gösteren kesim ve renk zevklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nbaşbakanlığı döneminde ndikilen kareli gömleklerden.

BEYAZ BASKIN TERCİH

40 kişilik ekibi ile siparişleri yetiştirmeye çalışan Mustafa Özen, siyasilerin farklılık gösteren gömlek tercihlerini anlattı:

“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kareli gömlekler tercih ediyordu. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise beyaz renk tercih ediyor. Sayın Devlet Bahçeli’nin tercihi de beyazdan yana, parti genel başkanlarının hepsinin genel tercihi beyaz.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de nMustafa Özen’in gömleklerini giyiyor.

RENK VE YAKA FARKLARI

AK Parti’nin rengi beyaz, yaka olarak orta kravat yaka tercih ediyorlar. CHP’nin rengi mavi, yaka tercihleri ise tam İtalyan geniş yaka. Siyah rengi ise MHP tercih ediyor. Yaka olarak tercihleri sivri yakadan yana.

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İSİMLER GÖMLEKLERE İŞLENİYOR

Siyasiler hep toplum önünde olduğu için kişiye özel gömleği çok sık tercih ediyorlar. Gömleğin üzerine hemen hemen hepsi isim, soy ismini ya da baş harflerini yaka, kol kısmına eklettiriyorlar. Ten rengine uyumlu giyinmeyi tercih edip, yazın terletmeyen kışın soğuktan koruyan kumaşları tercih ediyorlar.”

Kumaşı Adana’dan ipi Maraş’tan

Mustafa Özen, gömlek kumaşlarının Adana ve Aydın’dan geldiğini belirtirken dikim ipi için de “Kahramanmaraş ütü tutan en kaliteli iplerin olduğu yer. Kumaş ipliğini Kahramanmaraş’tan alıyoruz’’ dedi.

Turistler aykırı renk istiyor

Ankara’nın başkent olması nedeniyle burada yerleşik çok sayıda büyükelçiye de gömlek diktiklerini söyleyen Mustafa Özen, “Büyükelçiler rahat kesim ve mavi rengi tercih ediyor. İspanya, Almanya, Çin, Latin Amerika’dan da müşterilerimiz var. Genelde turistlerin tercihi aykırı renkler, çiçekli ve çok desenli kumaşlar oluyor” dedi.

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Kadınların tercihi beyaz ve kareli

“Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu erkek siyasetçiler olsa da kadın siyasetçilere de gömlek dikiyoruz” diyen Özen, “Kadın siyasetçilerimizin rengi beyaz ve kareliden yana. Müşterilerimiz arasında AK Parti Milletvekili Öznur Çalık gibi önemli isimler de var” diye konuştu.

