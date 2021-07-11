Meclis 'torba teklif' mesaisinin ardından tatile giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Komisyonda, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 45 milletvekilinin imzasını taşıyan, kamuoyunda 'torba kanun' olarak bilinen 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

Mecliste torba teklif mesaisi

Teklifin tamamlanmasının ardından genel kurulda ele alınması planlanıyor. Teklifle, 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleriyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amaçlanıyor.

Karşılıksız çek düzenlemesi

Karşılıksız çek suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmesi, diğer taksitlerin ise anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarının ortadan kalkacak.

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Borçlular, ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları da durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

1 Ekim'e kadar tatil

Meclis Genel Kurul’da kanun görüşmeleri tamamladıktan sonra 14 Temmuz'da, 27'nci Dönem 4 Yasama Yılı'nın tamamlanıp 1 Ekim'e kadar tatile girmesi planlanıyor.

Çalışma süresi uzatılmıştı

Temmuz ayı başında tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresi geçtiğimiz ay uzatılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin kararda, "1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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