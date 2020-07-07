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POLİTİKA

Meclis yeni başkanını seçiyor: Üçüncü tura kaldı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 329, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 133, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 36 oy aldı. 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy boş çıktı.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 559 milletvekili oy kullandı.
TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 559 milletvekili oy kullandı.

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 559 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 329, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 133, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 36 oy aldı. 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy boş çıktı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamadı.

Üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy almak gerekiyor.

TİP Genel Başkanı Baş adaylıktan çekildi

Bu arada TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ikinci tur oylama öncesinde Meclis Başkanlığı adaylığından çekildi.

Baş, TBMM Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve İçtüzük gereği herhangi bir siyasi parti grubunun aday göstermesinin yasak olduğunu hatırlatmak, başkanlık seçiminde kişilerden ve partilerden ziyade fikirlerin yarışması gerektiğine işaret etmek, milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarına imkan tanıyabilmek, Mecliste grubu olmayan siyasi partilere üye ve bağımsız milletvekillerinin çalışmalara katılma koşullarına dikkati çekmek ve emekçi halkın sesini TBMM Başkanlık seçimlerine de taşımak için aday olduğunu dile getirdi.

Seçim kapsamında yapılan birinci tur oylama sonucunda amaçlarına ulaştığı için adaylıktan çekildiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki ilkokulda sınıf başkanı seçilirken bile aday olanların konuşma hakkı vardır. Neden aday olduklarını ve hedeflerini açıklarlar. Bizce buna resmi bir engel yok ama böyle bir teamül gelişmediği için parlamentomuz bunu uygulamıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu yaklaşım, 'Milletvekilleri zaten kendi partilerinin gösterdiği adaya oy vermeli.' yaklaşımının bir ürünü değildir. Resmi olarak partilerimiz aday gösteremiyor ama hangi milletvekili arkadaşımıza, 'Sizin partinizin adayı kim?' diye sorsak, bir isim söyleyecek. Buna işaret etmek istedim."

TBMM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
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TBMM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
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