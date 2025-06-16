Meclis’te KHK mesaisi

TBMM’de bu hafta 28’inci Dönem'in ikinci devresi için başlayan seçim süreci tamamlanacak. Çalışmalarına yarın başlayacak olan TBMM’de 19 ihtisas komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyeleri yeninden belirlenecek. İhtisas komisyonlarının biri dışında mevcut başkan ve başkanvekillerinin görevlerine devam etmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı’na Hatay Milletvekilli Hüseyin Yayman’ın yerine Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ı aday gösterecek. Yıldız’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.