Meclis’te KHK mesaisi

Mesaisine yarın başlayacak Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) olacak.
Anayasa Mahkemesi’nin kanun yolu ile yapılması için iptal ettiği KHK'lar 5 pakete bölünerek Meclis gündemine alınmıştı. Bu hafta yapılacak görüşmeler sonunda son paketin de Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasallaşması sağlanacak. Genel Kurul'da TSK personel rejimini içeren düzenlemelerin yer aldığı teklifin de görüşmelerine devam edilecek.
TRAFİK CEZALARI SIRAYA ALINDI
Bu teklifin görüşmelerinden sonra trafik cezalarının arttırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine geçilecek. Teklife göre; ehliyet olmadan araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası öngörülüyor. Yaya yollarında araç, bisiklet yolu ve bisiklet şeridinde bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtlar sürülmeyecek. Sürücüler, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları kullanamayacak.
Gündem komisyon seçimleri
- TBMM’de bu hafta 28’inci Dönem'in ikinci devresi için başlayan seçim süreci tamamlanacak. Çalışmalarına yarın başlayacak olan TBMM’de 19 ihtisas komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyeleri yeninden belirlenecek. İhtisas komisyonlarının biri dışında mevcut başkan ve başkanvekillerinin görevlerine devam etmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı’na Hatay Milletvekilli Hüseyin Yayman’ın yerine Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ı aday gösterecek. Yıldız’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.