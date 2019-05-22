Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye getirildi

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlı, adliyeye getirildi.
Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlı, adliyeye getirildi.
Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlı, adliyeye getirildi.
Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlı, adliyeye getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermeye başladı.

  • Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Teröristler güvenliğe 'Mahmut Tanal'ı ziyarete geldik' demiş
GÜNDEM
Teröristler güvenliğe 'Mahmut Tanal'ı ziyarete geldik' demiş

TBMM'de terör eylemi girişimi
OYNAT 00:27
TBMM'de terör eylemi girişimi
TBMM'de suikast girişiminde bulunan iki kişi yakalandı. İşte şahıslara ait ilk görüntüler.


2 bin lira harçlık30 bin lira bedel

2 bin lira harçlık
30 bin lira bedel

Bakan Akar, yeni sistemin detaylarını açıkladı.
Mersinde tersaneyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Bin lirahaftaya hesapta

Bin lira
haftaya hesapta

​12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Askerdekiler erken terhis mi olacak?

Askerdekiler erken terhis mi olacak?

​Yeni askerlik sistemi ile birlikte müjde gelebilir.
9 milyon <br>euroya gidiyor

9 milyon
euroya gidiyor

​Şampiyon Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
Fransa'dan<br> Samp-T füze teklifi

Fransa'dan
Samp-T füze teklifi

​S-400 ve F-35 geriliminde Türkiye'ye yeni teklif.
100 bin kişi aranıyor

100 bin kişi aranıyor

​Çok sayıda kurum personel alımı için harekete geçti

Yer kalmayınca<br>ek sefer konuldu

Yer kalmayınca
ek sefer konuldu

​10 milyon kişinin yollara çıkması bekleniyor.

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe vergi yarıya indirdi.
Yargıtay'a<br>kritik seçim

Yargıtay'a
kritik seçim

Erdoğan'ın imzasıyla yeniden göreve başladı.
Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

​Google'a günlük 20 bin lira ödemişler.
Silah sanayii<br>savaş istiyor

Silah sanayii
savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
3 bölgeye dikkat

3 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son tahmininde bölge bölge uyarı.
9 yaşındaki çocuktan acı haber

9 yaşındaki çocuktan acı haber

İnşaat çukuruna düşen çocuk kurtarılamadı.
YSK gerekçeyi<br>hemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.