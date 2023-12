MEF Üniversitesi'nden yapay zekanın yükseköğretime etkisi üzerine uluslararası kitap

Son bir yıldır başta eğitim olmak üzere birçok sektörde devrim yaratan yapay zeka teknolojisi tartışmalara da neden oldu. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir teknoloji olan ChatGPT ve benzer yapılar öğrencilere kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayarak, akademik performansı artırmaya ve eğitimi her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olsa da dünyada birçok eğitim kurumu tarafından yasaklandı. İşte tam bu noktada eğitimde bu dönüştürücü teknoloji olan yapay zekayı; anlamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve teşvik edici bir araç olarak kullanmak için MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban tarafından “ChatGPT'nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zeka Devrimini Keşfetmek” başlıklı kitap yazıldı.

Kitabın Ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education, ACE) Başkanı Ted Mitchell’den MEF Üniversitesi’nin yükseköğretime kazandırdığı dördüncü kitabının ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) Başkanı Ted Mitchell tarafından yazıldı. Amerikan Eğitim Konseyi Başkanının bu kitaba ön söz yazması kitabın alanında önemini ve değerini daha da arttırdı. ABD’nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi ABD’nin en önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.

‘‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’’, Emerald Publishing, 2016