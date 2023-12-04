MEF Üniversitesi'nden yapay zekanın yükseköğretime etkisi üzerine uluslararası kitap

Son bir yıldır başta eğitim olmak üzere birçok sektörde devrim yaratan yapay zeka teknolojisi tartışmalara da neden oldu. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir teknoloji olan ChatGPT ve benzer yapılar öğrencilere kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayarak, akademik performansı artırmaya ve eğitimi her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olsa da dünyada birçok eğitim kurumu tarafından yasaklandı. İşte tam bu noktada eğitimde bu dönüştürücü teknoloji olan yapay zekayı; anlamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve teşvik edici bir araç olarak kullanmak için MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban tarafından “ChatGPT'nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zeka Devrimini Keşfetmek” başlıklı kitap yazıldı.









Kuruluşundan bu yana yükseköğretimde gerçekleştirdiği birçok öncülük ile uluslararası alanda adından söz ettiren MEF Üniversitesi, yükseköğretimde yine bir öncülüğe imza atıyor. Yeni kuşağın eğitiminde alanlarında uzman iki önemli lider tarafından hazırlanan “ChatGPT'nin Yükseköğretime Etkisi: Yapay Zeka Devrimini Keşfetmek” isimli kitap 1950'lerden bu yana yapay zekanın yolculuğunu anlatıyor ve aynı zamanda OpenAI tarafından geliştirilen, çığır açan ChatGPT'nin öğrenme ve öğretme yöntemlerini nasıl devrimleştirdiğini derinlemesine inceliyor.





Eğitim teknolojilerinde dünyada öncü bir isim olan ve uygulamalı dilbilim dalında doktora derecesine sahip Caroline Fell Kurban ile toplamda 15 yıldır rektörlük görevini yürüten (İTÜ ve MEF Üniversitesi) ve yükseköğretimde dijitalleşme alanında başta Amerikan Eğitim Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda bilinen Prof. Dr. Muhammed Şahin, kitap aracılığı ile geniş deneyimlerini ve uzmanlıklarını okuyucuya sunuyor. Yıllar süren akademik, pratik ve yönetsel eğitim deneyimlerine dayanan bakış açıları okuyuculara, öğrenme ortamlarında AI'nin çok yönlü etkilerine dair benzersiz iç görüler sunuyor ve ChatGPT'nin eğitimdeki rolünün çeşitli boyutlarını açığa çıkarıyor.





Rektör Danışmanı Dr. Caroline Fell Kurban.





Kitap, yapay zeka’nın yeni eğitim paradigması yaratma potansiyelini tartışıyor





Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Dr. Caroline Fell Kurban tarafından yazılan kitapta öğretimde yapay zeka entegrasyonunun etik, pratik ve pedagojik sonuçlarını ele alınıyor. Yapılan derinlemesine analizler ile eğitimciler, politika yapıcılar ve öğrenciler için dikkat çekici detaylar paylaşılıyor. Yapay Zekanın eğitimde sunduğu fırsatları keşfetmeleri ve kullanmak için bir yol haritası sunan kitapta eğitimcilere, öğretim pratiklerine yapay zekayı entegre etmek için değerli stratejiler sunuluyor. Eğitimcilerin ve öğrencilerin ChatGPT gibi yapay zeka araçları ile öğrenme deneyimlerini nasıl geliştirebileceklerini keşfetmeleri hedefleniyor.





Kitap İngiltere’nin prestijli yayınevi emerald tarafından basılacak





Yazım aşamasında birçok yayınevinin ilgisini çeken kitap İngiltere’nin önemli yayınevi Emerald tarafından basılarak Nisan 2024’te okurlarla buluşacak.





Kitabın Ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education, ACE) Başkanı Ted Mitchell’den MEF Üniversitesi’nin yükseköğretime kazandırdığı dördüncü kitabının ön sözü, Amerikan Eğitim Konseyi (ACE) Başkanı Ted Mitchell tarafından yazıldı. Amerikan Eğitim Konseyi Başkanının bu kitaba ön söz yazması kitabın alanında önemini ve değerini daha da arttırdı. ABD’nin 1918 yılında kurulmuş olan prestijli yükseköğretim kuruluşu Amerikan Eğitim Konseyi ABD’nin en önde gelen yükseköğretim konseyi olarak kabul ediliyor. Katılımcılarına, meslektaşlarıyla profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı sunan ACE, düzenlediği paneller, yuvarlak masa toplantıları ile yükseköğretimin sorunları, yenilikleri hakkında genel paneller ve konu bazlı sunumlarla katkı veriyor.





MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Rektör Danışmanı Caroline Fell Kurban’ın yüksekeöğretim alanındaki diğer kitapları:





‘‘The Flipped Approach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies’’, Emerald Publishing, 2016





‘‘The New University Model: Scaling Flipped Learning In Higher Education’’, FL Global Publishing, 2019





“The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL)”, FL Global Publishing, 2019



