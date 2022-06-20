Memleket Partisi'nde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti

Bakan Çavuşoğlu Mamuşa’da halka seslendi: Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa kentlerinin belediyelerini ziyaret etti.



Bu toprakların Mehmet Akif Ersoy gibi bir şair çıkardığını anımsatan Çavuşoğlu, Ersoy'un Sultan Murad Han için yazdığı şiiri okudu. Başta soydaşlar olmak üzere, Balkanlar'da yaşayan tüm halkların Türk milletinin gönlünde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 'Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye'nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan bize verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız, unutmamız mümkün değil.” dedi.