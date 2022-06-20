Memleket Partisi'nde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti

Memleket Partisi'nde, parti yönetimindeki 6 isim istifa etti. İstifa edenler arasında Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer'in de olduğu öğrenildi.
Partiden ayrılan diğer isimler şöyle:
Memleket Partisi Genel Sekreteri, PM Üyesi Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu, PM Üyesi ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.
Kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/NlY7PmGWRd
Kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/NlY7PmGWRd— Gaye Usluer 🇹🇷 (@GayeUsluer) June 20, 2022
"TABELA PARTİSİ" BENZETMESİ
Geçtiğimiz aylarda partinin kurucuları arasında yer alan Mustafa Tayfun Laik de istifasını sunarak şu açıklamada bulunmuştu:
"Sayın İnce’nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi’nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir.
Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP’deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır."