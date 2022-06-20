Gündem Memleket Partisinde üst düzey ayrılık Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti
POLİTİKA

Memleket Partisi'nde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti

Memleket Partisi’nde 4'ü Parti Meclisi, 2'si MYK üyesi olmak üzere 6 kişi istifa etti. İstifa edenler arasında Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer de bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Memleket Partisinde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti
Gaye Usluer-Muharrem İnce

Memleket Partisi'nde, parti yönetimindeki 6 isim istifa etti. İstifa edenler arasında Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer'in de olduğu öğrenildi.

Partiden ayrılan diğer isimler şöyle:

Memleket Partisi Genel Sekreteri, PM Üyesi Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu, PM Üyesi ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

"TABELA PARTİSİ" BENZETMESİ

Geçtiğimiz aylarda partinin kurucuları arasında yer alan Mustafa Tayfun Laik de istifasını sunarak şu açıklamada bulunmuştu:

"Sayın İnce’nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi’nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir.

Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP’deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır."

Memleket Partisi'nde istifa: İnce liyakatsiz dostlarıyla mutlu
GÜNDEM
Memleket Partisi'nde istifa: İnce liyakatsiz dostlarıyla mutlu

Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
TOKİden büyük fırsat

TOKİ'den büyük fırsat

27 ilde satışa çıkarılıyor: Aralarında İstanbul ve Ankara da var.
Pınar Gültekin davasında karar

​Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indi.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

​Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında yeni gelişme.

​Son hazırlıklar tamam: Türkiye için gün sayıyor.

​Kuyumcuyu soymak istedi neye uğradığını şaşırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.