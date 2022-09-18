Menderes ve arkadaşları dualarla anıldı: Kalbimizin başköşesindeler

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, o kara günün 61’inci yılında dualarla anıldı. Merhum Başbakan ve yol arkadaşları için İstanbul Valiliği’nce Topkapı’daki anıt mezarda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümg. Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve merhumların aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Valiliğin düzenlediği törene katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise anıt mezarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

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KALBİMİZİN BAŞ KÖŞESİNDELER

Valiliğin düzenlediği programa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anma mesajı gönderdi. 16 ve 17 Eylül 1961’de haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle, tazimle yad eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şehadetlerinin ardından geçen 61 yıllık süreye rağmen Menderes’in ve arkadaşlarının hatıraları, milletimizin kalbinin baş köşesinde tüm canlılığıyla yaşamayı sürdürmektedir. Buna karşılık darbecilerin ve onlara cesaret verenlerin isimleri ya tümden unutulmuştur ya da hak ettikleri şekilde öfkeyle anılmaktadır. İdamlarının yıl dönümü vesilesiyle Menderes, Zorlu ve Polatkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletin adamlarının hatıralarını yad etmek, mezarlarının önünde Fatiha okumak üzere bir araya gelen hazirunu saygıyla selamlıyorum.”

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