Mersin'de dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Mersin'de dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

09:2620/04/2026, Pazartesi
IHA
Hafta sonu dolu yağışı etkili oldu.
Hafta sonu dolu yağışı etkili oldu.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu yağışının bölgedeki sert çekirdekli erkenci ürünlere zarar verirken, hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni, Uzuncaburç, Çaltıbozkır, Canbazlı, İmamlı ve Keşlitürkmenli mahallelerinde hafta sonu dolu yağışı etkili oldu. Dolu tarım arazilerine hasara yol açtı. Özellikle erik, badem, ceviz ve erkenci üzüm bağlarında zarar meydana gelirken, Örenköy Mahallesi’nde çiçek açan erkenci şeftalilerin de etkilendiği öğrenildi.

Şiddetli yağışın ardından bölgede incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, üreticilerle bir araya gelerek hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Dolu yağışının bazı ürünlere zarar verdiğini belirten Kaymakam Abdullah Aslaner,
"Devletimiz tüm imkanlarıyla üreticimizin yanında. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış bulunmaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyorum"
dedi.


