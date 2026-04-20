Sel paniğinde silahla uyarı: Köy faciadan döndü

00:2620/04/2026, Pazartesi
Korucu, selde mahsur kalanları havaya ateş açarak uyardı.
Şırnak’ta aniden yükselen sel suları, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Taşan dere nedeniyle köyde hayat durma noktasına gelirken, bir güvenlik korucusu tehlikeyi fark ederek havaya ateş açıp çevredekileri uyardı. Silah sesleriyle alarma geçen köylüler yüksek bölgelere kaçarak olası bir facianın önüne geçti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde yaşanan olayda, sel sularının aniden yükselmesi üzerine canlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri uyardı.

Edinilen bilgilere göre, taşan dere ve hızla yükselen su seviyesi köyde hayatı durma noktasına getirdi. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi. Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, köyde büyük panik hakim oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.



AÖL sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? MEB 2. dönem Açık lise sınav sonucuna nereden bakılır?