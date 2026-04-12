Şırnak ve Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda dört kişi tutuklandı

23:0112/04/2026, Pazar
IHA
9 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.
Şırnak ve Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dokuz şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 5’i yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şırnak ve Kocaeli’de, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince, örgüte finansal destek sağladıkları ve eleman temin ettiklerine dair bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik 9 Nisan’da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 55 adet kartuş ile çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



