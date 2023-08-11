Mersin’de FETÖ’ye şafak operasyonu: Dokuz gözaltı kararı

Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında bylock kullanıcıları, örgütün öğrenci yapılanmalarında yer alıp örgütün yurtlarında ve evlerinde örgüte eleman devşirmek üzere faaliyette bulunanlar ile polis okulu sınav soruları ve KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan kişilerin de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi.