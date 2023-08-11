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Mersin’de FETÖ’ye şafak operasyonu: Dokuz gözaltı kararı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

07:06 . 11/08/2023 Cuma
IHA
Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.


Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında bylock kullanıcıları, örgütün öğrenci yapılanmalarında yer alıp örgütün yurtlarında ve evlerinde örgüte eleman devşirmek üzere faaliyette bulunanlar ile polis okulu sınav soruları ve KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan kişilerin de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.




#Mersin
#Fetullahçı Terör Örgütü
#FETÖ
27 dakika önce
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