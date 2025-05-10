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Mersin'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Mersin'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

08:0710/05/2025, Cumartesi
IHA
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Hastanede yapılan kimlik tespitinde kazada ölenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi.
Hastanede yapılan kimlik tespitinde kazada ölenlerin Yiğit Turan ile Ayeşgül Kırlangıç olduğu belirlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden biri kadın 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Silifke'deki kaza, gece Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Silifke ilçesine bağlı tatil yöresi Atakent Mahallesi Susanoğlu bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki O.Ö.'ye ait 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan bir kadın 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Hastanede yapılan kimlik tespitinde kazada ölenlerin Yiğit Turan ile Ayşegül Kırlangıç olduğu belirlendi. Öte yandan park halindeki tır sahibi O.Ö.'nün jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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