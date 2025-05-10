Mersin'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Alınan bilgiye göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki O.Ö.'ye ait 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan bir kadın 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi.