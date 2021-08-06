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İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Meteoroloji açıkladı: İstanbul ve bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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