Gündem Meteoroloji açıkladı İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor
İZMİR

Meteoroloji açıkladı: İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hortum, İzmir'de büyük zarara neden oldu.
Hortum, İzmir'de büyük zarara neden oldu.

11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.

  • Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

İzmir Çeşme'de etkili olan lodos ve fırtına araçları ters çevirdi, çatıları uçurdu
OYNAT 00:55
İzmir Çeşme'de etkili olan lodos ve fırtına araçları ters çevirdi, çatıları uçurdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos ve ardından oluşan hortumda, konteyner ve vinç direkleri devrildi, bir çok araç ters döndü, bazı evlerin ise çatıları uçtu.

Birçok iş yeri ve araçlar zarar görürken meydana gelen hortumda vincin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

  • Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

İzmir'deki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı: Görüntüler dehşete düşürdü
FOTOĞRAF 15
Title
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu.
Title
Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
Title
Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi.
Title
Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu.
Title
Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
Title
Alaçatı Port’ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.
Title
Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı.
Title
Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü.
Title
Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi.
Title
Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port’taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir'deki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı: Görüntüler dehşete düşürdü
İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

Bakan Pakdemirli İzmir'deki hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli İzmir'deki hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor

İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı
GÜNDEM
İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı
Abone Ol Google News
Devletimiz büyüktür gel yavrum

'Devletimiz büyüktür gel yavrum'

​Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203'e yükseldi.
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

​Perşembe günü don olayına dikkat.
Gaziantepli alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama oğlunu unutmadı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

​Kavala'nın şirketine bakanlıktan fesih davası.

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Destan yazılıyor

Destan yazılıyor

​Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin yüzde 81'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.