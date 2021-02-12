Meteoroloji açıkladı: İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor

11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.

Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

OYNAT 00:55 İzmir Çeşme'de etkili olan lodos ve fırtına araçları ters çevirdi, çatıları uçurdu İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos ve ardından oluşan hortumda, konteyner ve vinç direkleri devrildi, bir çok araç ters döndü, bazı evlerin ise çatıları uçtu.



Birçok iş yeri ve araçlar zarar görürken meydana gelen hortumda vincin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF 15 İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı’nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi. Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Alaçatı Port’ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü. Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port’taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. İzmir'deki hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı: Görüntüler dehşete düşürdü İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bakan Pakdemirli İzmir'deki hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor