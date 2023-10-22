Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
göre,
ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar artacak
Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar artacak
Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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1 gün önce