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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Türkiye'nin tamamı güneşli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmediği ve güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Halil Akkoç
10:46 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
göre,
ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar artacak

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Sıcak hava
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