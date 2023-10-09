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Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın doğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

12:55 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Tahminlere göre, yarın Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın yarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



#Meteoroloji
#fırtına
#Güneydoğu Anadolu
#sağanak
#uyarı
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