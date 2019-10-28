Gündem Meteorolojiden 16 ile yağış uyarısı yapıldı
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Meteorolojiden 16 ile yağış uyarısı yapıldı! ​Antalya, Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Mardin hava durumu

Meteorolojiden 16 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya’nın güney çevreleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya’nın güney çevreleri, Antalya’nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Antalya: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
  • Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
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