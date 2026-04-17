Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Şanlıurfa, çevrelerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın batı, Batman’ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak il geneli ile Diyarbakır’ın doğusunda bulunan Kocaköy, Hani, Kulp, Silvan, Bismil, Lice, Hazro ilçeleri, Batman’ın kuzeyinde bulunan Kozluk ve Sason ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Şırnak çevrelerinde pazar günü sabah saatlerinde, diğer yerlerde cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.