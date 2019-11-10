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Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı! Edirne, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla hava durumu

Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Samsun: Az bulutlu 24
  • Trabzon: Az bulutlu 22
  • Erzurum: Az bulutlu 15
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22
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Ardahan'da termometreler eksi 9'u gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

AA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Soğuk nedeniyle kentte kırağı oluştu.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 21, Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 6 santimetre ölçüldü.

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