Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara Bölgesi'nin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

Parçalı ve az bulutlu 21 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

Parçalı ve çok bulutlu 23 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Parçalı ve çok bulutlu 25 Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Samsun: Az bulutlu 24

Az bulutlu 24 Trabzon: Az bulutlu 22

Az bulutlu 22 Erzurum: Az bulutlu 15

Az bulutlu 15 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

Az bulutlu ve açık 22 İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Ardahan'da termometreler eksi 9'u gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

AA Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Soğuk nedeniyle kentte kırağı oluştu.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 8, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 2, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 21, Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 6 santimetre ölçüldü.