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ANKARA

Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerinde, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari’de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta boyu sürecek: İstanbul ve Ankara için kritik uyarı yapıldı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta boyunca, yurt genelinde ise hafta sonunda mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşecek.
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Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>
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Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.<br><br>
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Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
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Ankara'da, hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2-3 derece olacağı tahmin ediliyor.<br><br>
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Başkentte ayrıca yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.<br><br>
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İstanbul'da hava durumu tahminleri <br><br>İstanbul'da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.<br><br>
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Kar yağışlarının İstanbul'un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması, kademeli şekilde azalacak sıcaklıkların hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6-8 derece altına düşmesi, haftanın ikinci yarısında İstanbul'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olması bekleniyor.<br><br>
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İzmir'de yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, sıcaklıkların çarşambadan itibaren 6-8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.<br><br>
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Haftanın ikinci yarısında İzmir'de gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 6 derece dolayında olacağı ön görülüyor.<br><br>
Hafta boyu sürecek: İstanbul ve Ankara için kritik uyarı yapıldı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur ve kar yağışı hafta boyunca etkili olacak.


Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya’nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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