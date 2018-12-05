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ANKARA

Meteorolojiden Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'e son dakika fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

DHA
Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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