Kuvvetli yağış geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son
açıklamasına göre, batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,
bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Ayrıca, yapılan değerlendirmelere göre,
Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 25 Kasım Cumartesi günü (yarın) akşam saatlerinden 26 Kasım Pazar günü gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Antalya ve Konya'ya da uyarı yapıldı
Antalya ve Konya'ya da uyarı yapıldı
Öte yandan,
bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor.
Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.
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1 saat önce