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İstanbul'a soğuk ve yağış uyarısı

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

11:40 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:42 - 24/11/2023 Cuma
DHA
İstanbul pazar günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul pazar günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. 


 





#İstanbul
#AKOM
#Fırtına
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