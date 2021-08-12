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TRABZON

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

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