Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojiden 4 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

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