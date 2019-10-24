Gündem Meteorolojiden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Samsun ve Osmaniye için sağanak uyarısı
ORDU SAMSUN

Meteoroloji'den Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Samsun ve Osmaniye için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışların etkisi altında. Buna göre, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava hakim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu le Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimler yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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