Meteoroloji'den yeni kar uyarısı geldi: Hafta başından itibaren etkisini gösterecek

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle ülke genelinde kar yağışı görülmüştü. Ardından sıcaklıklar 10-12 derece yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Ancak pazartesi itibarıyla bazı bölgelerde yeniden kar yağışı bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazartesi ve salı günleri Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı etkili olacak.





Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak.









Bugün hava nasıl olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor, Ankara sabah sisli, Bursa parçalı bulutlu, İzmir'de rüzgar hafif, hava açık. İstanbul 13, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 14, Antalya az bulutlu 18 derece.





Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.









Bölgelerde hava durumu nasıl olacak?





Marmara'da Trakya kesimi yağışlı, öğleden sonra Kocaeli tarafı da yağmurdan etkilenecek. sıcaklık çoğu yerde 14-15 derece. pazartesi hava daha soğuk, kapalı ve hafif yağmurlu olacak.





İç Anadolu'da hava sabah sisli, öğle güneşli, Eskişehir ve Konya 14, Sivas 4, Kayseri 10 derece. Pazartesi Sivas, Yozgat, Kayseri'de yeniden sulu kar ve kar görülecek.





Ege parçalı bulutlu, rüzgar hafif, yer yer sis de var, Manisa 17, Muğla 15, Afyonkarhisar 13, Bodrum 17 derece.





Akdeniz'de hafta sonu yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgarlar hafif. Adana 19, Hatay 17, Kahramanmaraş 16 derece.





Karadeniz'de pazar parçalı bulutlu ve iç kesimlerinde sisli geçecek. Bolu 12, Zonguldak 8, Samsun 10 derece. Pazartesi hava daha soğuk ve yağış var, yüksek kesimlere yine kar yağacak.





Doğu kesimlerde hava güneşli ancak erken saatlerde pus oluşuyor. Erzurum -1, Malatya 11, Van 0, Gaziantep 16, Diyarbakır 13 derece. Pazartesi Malatya-Erzurum arasına yeniden kar gelecek.







