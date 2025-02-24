24 Şubat Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Bugün ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunma çağrısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 24 Şubat Pazartesi günü Ankara'da hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -9°C olarak tahmin edilmektedir. İşte 24 Şubat il il hava durumu tahmini...
İstanbul'da Kar Fırtınası ve Buzlanma Uyarısı
İstanbul'da etkili olan Altay Kar Fırtınası sonrası buzlanma riski sürüyor. Valilik, sürücülerin dikkatli olmalarını ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
İstanbul'da Altay Kar Fırtınası ve Buzlanma Riski
İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası, yerini buzlanma* ya bıraktı. Kar yağışı pazar günü akşam saatlerinde sona erse de buzlanma riski devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 0'ın altında eksi 5 dereceyi görmesiyle araçların camları ve kaportaları buz tabakasıyla kaplandı. Bu durum, sürücüler için ciddi tehlikeler oluşturdu.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artması ve havanın açık veya az bulutlu olması öngörülmektedir. Vatandaşların, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önemlidir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Salı gününe kadar yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HANGİ İLDE HAVA NASIL OLACAK? 24 ŞUBAT 2025
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülke genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıklar doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 4
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10
Antalya: Parçalı bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5
Erzurum: Çok bulutlu -11
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3