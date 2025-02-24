BUGÜN HANGİ İLDE HAVA NASIL OLACAK? 24 ŞUBAT 2025





Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülke genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıklar doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: