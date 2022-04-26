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Gündem Metin Ucadan Kavala kararı sonrası Türk yargısına tehdit Nazi dönemine benzetti
POLİTİKA

Metin Uca'dan Kavala kararı sonrası Türk yargısına tehdit: Nazi dönemine benzetti

Gezi Parkı eylemlerinin baş finansörlerinden Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından başta CHP'li isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. O isimlerin biri de muhalif sunucu Metin Uca oldu. Sosyal medya hesabından Nazi döneminden bir mahkeme fotoğrafı paylaşan Uca, "Emirle, korkuyla karar veren Nazi dönemi yargıçlarının kendileri yargılanırken halleridir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Ucadan Kavala kararı sonrası Türk yargısına tehdit: Nazi dönemine benzetti
Metin Uca

Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Buna göre; Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT

Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. CHP'li Özgür Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir." ifadeleriyle tehdit savururken, CHP'li vekiller Aykut Erdoğdu, "Size hesabını sormayanın yüreği kurusun..." Sezgin Tanrıkulu ise "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

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'GEZİYİ SAVUNUYORUZ'

Tehdit kervanına muhalif sunucu Metin Uca da katıldı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Uca, şu ifadeleri kullandı: "Gezi Parkı ülkemin Rönesansıdır🇹🇷 İtalya’da bulunduğum günlere denk gelse de tüm ruhumla, gururla içinde hissettim destek verdim ama asıl resimdekileri anlatmak isterim, emirle, korkuyla karar veren Nazi dönemi yargıçlarının kendileri yargılanırken halleridir #GeziyiSavunuyoruz."

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
OYNAT 00:28
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, 'Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız' dedi.

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