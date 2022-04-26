Halk TV sunucusu Şirin Payzin Kavala kararına tepkili: Avrupa'ya Türkiye için yaptırım çağrısı

Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Buna göre; Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

MUHALİF KESİMDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Başta CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel olmak üzere muhalif kesim verilen karara tepi göstererek skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin kanalı da boş durmadı. Halk TV sunucusu Şirin Payzin, Avrupa'ya Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda çağrıda bulundu.

'SERT TEPKİ LAFLA OLMAZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Payzin şu ifadeleri kullandı: "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin."

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Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin .. https://t.co/q8MwIAf4nI — Sirin Payzin (@siring) April 26, 2022

GÜNDEM CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız

OYNAT 00:28 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara bağlanan 'Gezi davası' sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, 'Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız' dedi.



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GÜNDEM Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi