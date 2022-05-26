Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu

Bazı kesimler tarafından her gün farklı bir provokasyonla hedef alınan mülteciler, bu kez de İstanbul'da bir aracı metroda ırkçı saldırıya uğradı.

GÜNDEM Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN KÜFÜRLER SAVURDU

10'larMedya'da yer alan görüntülerde, Arap asıllı olduğu öne sürülen çocuklu bir aile, 60'lı yaşlarda bir kişi tarafından küfürlerle hedef alındı.

Aileyi, kendisine yer vermemekle suçlayarak bağıran kişi, korkup ağlayan çocukların gözyaşlarına da aldırmadı.

Çevredekilerin uyarılarına da kulak asmayarak sözlerini sürdüren kişi, ağır şekilde küfürler savurdu.

Zanlı çocuklu aileyi şu sözlerle hedef aldı:

"Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar."

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