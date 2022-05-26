Gündem Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
İSTANBUL

Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu

İstanbul'da metroda yolculuk yapan Arap asıllı bir aile, 'yer vermemekle' suçlanarak ırkçı saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin sükûnet uyarılarına da aldırmayan kişi, küçük çocukları korkutarak ağlamalarına neden oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
Marmaray'da ırkçı sözlere maruz kalan ailenin çocuğu korkudan ağladı.

Bazı kesimler tarafından her gün farklı bir provokasyonla hedef alınan mülteciler, bu kez de İstanbul'da bir aracı metroda ırkçı saldırıya uğradı.

Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor
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Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN KÜFÜRLER SAVURDU

10'larMedya'da yer alan görüntülerde, Arap asıllı olduğu öne sürülen çocuklu bir aile, 60'lı yaşlarda bir kişi tarafından küfürlerle hedef alındı.

Aileyi, kendisine yer vermemekle suçlayarak bağıran kişi, korkup ağlayan çocukların gözyaşlarına da aldırmadı.

Çevredekilerin uyarılarına da kulak asmayarak sözlerini sürdüren kişi, ağır şekilde küfürler savurdu.

Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
OYNAT 00:58
Metro kullanan Arap aileye ırkçı saldırı: Çocukların gözyaşlarına aldırmayıp küfürler savurdu
İstanbul'da metroda yolculuk yapan Arap asıllı bir aile, 'yer vermemekle' suçlanarak ırkçı saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin sükûnet uyarılarına da aldırmayan kişi, küçük çocukları korkutarak ağlamalarına neden oldu.

Zanlı çocuklu aileyi şu sözlerle hedef aldı:

"Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar."

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