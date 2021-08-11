Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor

Sosyal medyada mülteci karşıtlığı ve ırkçı söylemlerle harmanlanmış kaos gündemiyle tehlikeli bir operasyon devreye sokulmuş durumda.

Suriyeli mülteciler üzerinden yürütülen tartışmalar gündemdeki yerini korurken, buna bir de iç istikrarsızlığın yaşandığı Afganistan’dan yaşanan göçler eklendi.

YENİYMİŞ GİBİ YANSITILIYOR

Eski tarihli görüntüler, çarpıtma bilgilerle sanki yeni yaşanmış olaylar gibi sosyal medyada dolaşıma sokuluyor.

Onlardan biri 2018 yılında yaşana olay. Üç yıl önce Alanya'da akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmıştı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almıştı.

Bu olay, bugün sabah saatlerinde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yeni yaşanmış gibi paylaşıldı. Kullanıcı, paylaşımına "Burası Alanya. Bayrağımızı indirmeye çalışan bir Afgan. Sen kimsin de gelip bir başkasının vatanında şanlı bayrağını indirmeye kalkarsın" notunu düştü.

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DİREĞE TIRMANAN KİŞİ TÜRK

Direğe çıkan kişinin daha sonra Azim Yaşar A. adlı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Azim Yaşar A’nın bayrağı indirmesiyle ilgili üniversite tarafından şu açıklama yapılmıştı.

Alanya Otogarında bu sabah saatlerinde Üniversitemizde eğitim görmekte olan Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azim Yaşar A. tarafından elim bir girişimde bulunularak şanlı bayrağımıza kabul edilemez bir saygısızlıkta bulunulmuştur. Kendisini mehdi ilan eden ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan ancak asla mazereti ve açıklaması bulunmayan elim vakayı şiddetle kınar, adli ve kolluk kuvvetlerine intikal etmiş olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz.

YANILTICI BİLGİLERLE DOLAŞIMDA

Bir diğer görüntü ise 2019 tarihli. İki yıl önce yaşanan olayda, Konya'da, Afganistan uyruklu Kamaloddın A. (25), Mansour K. (23) ve Müşteva M. (22), vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğunu, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Bu olayın videosu da "14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüzden tutuklanan Afganlılar" ifadesiyle yanıltıcı bilgilerle dolaşıma sokuldu.

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GÜNDEM Afgan göçü Suriye gibi olmaz