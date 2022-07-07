Gündem Metrobüs sapığını yolcular böyle ifşa etti
İSTANBUL

Metrobüs sapığını yolcular böyle ifşa etti

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu tepkiyle karşılaşınca "Tamam sileceğim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Metrobüs sapığını yolcular böyle ifşa etti
Metrobüs sapığını yolcular böyle yakaladı.

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu tepkiyle karşılaşınca "Tamam sileceğim" dedi.

"TAMAM SİLECEĞİM"

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi. Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi. Metrobüsteki diğer yolcular da fotoğraf çektiği öne sürülen kişiye "Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" diye bağırdı. Fotoğrafı çeken yolcu ise "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu.

Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı
OYNAT 00:50
Metrobüste kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı
Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüsteki kadının fotoğrafını çeken erkek yolcu tepkiyle karşılaşınca Tamam sileceğim dedi.


EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Metrobüstekilerle fotoğraf çeken kişi arasında bir süre tartışma devam etti. Daha sonra Avcılar'daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilen şüpheli, bekçilere teslim edildi. Emniyete götürülen şüpheliye 'Özel hayatı ihlal' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Fotoğrafları çekilen kadın ve bir yolcu da tanık olarak ifade verdi. Metrobüsteki tartışmayı ise bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: 'Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş' diyen şüpheli serbest
GÜNDEM
İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: 'Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş' diyen şüpheli serbest
Efsane 104 yıl sonra geri döndü

Efsane 104 yıl sonra geri döndü

​Sadece sekiz bin 300 adet üretildi: Darphane açıkladı işte fiyatı.
Orman yangınlarına karşı tetikte

Orman yangınlarına karşı tetikte

​THK'nın uçakları Bodrum'da test uçuşu yaptı.
CHPli belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Daha önce kimsenin aklına gelmemişti: Patentini de alacak.
Günde 30 dakika yeterli

Günde 30 dakika yeterli

​Fazlası zarar azı yarar: Uzmanlar saat aralığı vererek uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.