Mezarları ıslatacak su yok! 30 çeşmeden biri bile doğru düzgün çalışmıyor

İstanbul Başakşehir Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda vatandaşlar yakınlarının mezarlarını sulamak için su bulamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Arnavutköy Mezarlıklar Bölge Müdürlüğüne bağlı mezarlık alanında 30 kadar çeşme bulunmasına rağmen, ana şadırvandaki su sızıntısı dışında hiçbir çeşmeden su akmıyor. Bayram ziyaretleri kapsamında arife günü mezarlığa akın eden vatandaşlar, ellerinde su bidonları sağa sola koşuşturdu. Tüm çeşmelerin kuru olduğunu gören vatandaşlar sızıntı şeklinde de olsa musluklarından su akan şadırvan önünde sıraya girdi. Bir buçuk saattir kendisine sıra gelmediğini anlatan bir vatandaş, “Kabımı doldursam bile benim babamın mezarı, mezarlığın ta dibinde. Mübarek Ramazan günü oruçlu oruçlu sabrımızı deniyorlar” dedi.

Başka bir vatandaş, her yıl bayramlarda aynı sonunu yaşadıklarını, her seferinde yetkililere durumu anlatmalarına rağmen en küçük bir çaba görmediklerini söyledi. Önceki bayramlarda tankerlerle su getirildiğine şahit olduklarını söyleyen vatandaş, “Saat 12.06. Şu ana kadar bir tek tanker bile gelmedi” diye konuştu.

Tek boru 30 çeşmeye yetmiyor

Arnavutköy Mezarlıklar Bölge Müdürlüğü yetkilisi, şu açıklamayı yaptı: “Tüm çeşmeler tek bir boru hattından besleniyor. Basınç yetersiz kaldığından bir çeşme dahi açıldığında diğer çeşmelere su akışı sağlanamıyor. Büyükşehir tanker desteğinde bulunuyor ama bu da yeterli olmuyor. İSKİ’nin, çeşmeleri besleyen hatta yönelik çalışma yapması gerekiyor.”



