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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilmez. Türkiye barış ve huzurun saygı ve sevginin gıpta edildiği ülkedir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve ortakları müfteri ordusudur.

Namertliğin izini süreceğine mertliğin kulvarına gir de adamlıkla anıl. Sanki duvara konuşuyoruz, aynı tas aynı hamam.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRÜTÜSÜ ÇIKIŞI

Türkiye’de başörtüsü sorunu bitmiştir. Kılıçdaroğlu’nun hedefi, hevesi başkadır. CHP’nin verdiği kanun teklifi samimiyetsiz tutarsız ve baştan savmadır. Şayet samimilerse, buyursunlar gündemdeki anayasa teklifine destek versinler. Dürüstseniz gereğini yapın, işte er meydanı, iste tutarlılığınızı göstermenin fırsatı.

"CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Alevi islam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Hz. Ali diyordu ki gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın önemi yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır.

Alevi kardeşlerimizin hayatında tartışılmaz bir yer etmiş olan cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir.

Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.

Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir.

Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli.

Çözüm imkanları bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Bize düşen yapıcı bir tutum almaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur.

Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iyileştirici açıklamalarını destekliyoruz. Bizim geçmişten bugüne söylediklerimiz bunlardır. Yürekleri volkan gibi patlayanın ellerinde çiçekler açamaz. Yüce dinimizi karalamak için fırsat kollayanların ne soyu soydur, ne huyu huydur.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

Artık enerji ihtiyacını güvenceye alma stratejisinin önümüzdeki dönemde dış politikaların ana parametresi olacağı anlaşılmaktadır.

Ülkemizin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması tarihi niteliktedir. Batılı ülkeleri rahatsız etmiştir.

Zillet ittifakı kuru gürültü yapsa da ülkemiz enerji jeopolitiğinde kilit bir aktördür.

Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu öne süren İP Başkanı bu işlerden anlamaz. Dış politikayı bilmez.

Türkiye barışın, huzurun, silahların susması tarafıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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