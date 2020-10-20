MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Karadeniz’de 21 Ağustos’ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir.

Kampanyaya kara çalan utanmayı kaybetmiş gafillerdir.

Türkiye'de adalet, demokrasi askıda değildir.

Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelmiştir. Ermenistan hem korkak, hem hain, hem savaş suçlusu.