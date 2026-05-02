MHP Kurultayı 7 Mart 2027’de

MHP 15. Olağan Kurultay tarihi netleşti. 7 Mayıs'ta il ve ilçe kongrelerinin startı verilecek. 15. Olağan Büyük Kurultay ise 7 Mart 2027'de yapılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongre sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Partinin 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde milletin, varlık sigortası olarak gördüğü MHP'yi hararet ve muhabbetle kucakladığını kaydeden Yalçın, MHP ve milliyetçi-ülkücü hareketin, milletin güvencesi olma fonksiyonunu bütün gücüyle yerine getirmeye çabaladığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Terörsüz Türkiye adımıyla tabuları yıktığını belirten Yalçın, bunun toplum nezdinde büyük rağbet gördüğünü ifade etti. “O halde bu kervan yürüyecektir. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır” diyen Yalçın, 27 Nisan'da yapılan MYK toplantısında bunların ele alınıp, MHP'nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni bir takvim belirlendiğini duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi: “Buna göre MHP'nin müstakbel olağan büyük kurultay hazırlıkları bağlamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs'ta başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP'nin 15. Olağan Kurultayı'nın da 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.”