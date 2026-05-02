MHP Kurultayı 7 Mart 2027’de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongre sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Partinin 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde milletin, varlık sigortası olarak gördüğü MHP'yi hararet ve muhabbetle kucakladığını kaydeden Yalçın, MHP ve milliyetçi-ülkücü hareketin, milletin güvencesi olma fonksiyonunu bütün gücüyle yerine getirmeye çabaladığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Terörsüz Türkiye adımıyla tabuları yıktığını belirten Yalçın, bunun toplum nezdinde büyük rağbet gördüğünü ifade etti. “O halde bu kervan yürüyecektir. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır” diyen Yalçın, 27 Nisan'da yapılan MYK toplantısında bunların ele alınıp, MHP'nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni bir takvim belirlendiğini duyurdu.